Após classificação com domínio, mas susto no fim, Marcelo Cabo diz que 'essa é a espinha dorsal' do Vasco

Crédito: Marcelo Cabo gostou da atuação dos comandados, especialmente no primeiro tempo (Rafael Ribeiro / Vasco

Lucão, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano. Este foi o time do Vasco que começou a partida contra o Tombense. Equipe que abriu o placar e que dobrou a vantagem ainda no início do segundo tempo. Estes jogadores estão com boa imagem junto ao treinador. Foi Marcelo Cabo mesmo quem disse.- Exatamente. Essa é a espinha dorsal. Hoje temos jogadores num estágio mais avançado. É o que penso para a temporada. Claro que, na sequência, vamos avaliar mais situações. Este primeiro mês de trabalho deu essa base, agora damos sequência e vamos ressaltar a classificação - analisou o treinador.

A declaração franca do treinador comprova pontos que a escalação já indicava. O retorno de Ernando se deu acompanhado da volta também de Leandro Castan. O treinador opta, assim, por uma dupla de zaga experiente.

Morato e Gabriel Pec foram os pontas. Um contratado, outro que vem ganhando cada vez mais espaço. Léo Jabá deverá brigar por vaga com o mais jovem, mas a fase da cria de São Januário joga para cima o nível da competição interna.

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O torcedor do Vasco se orgulha das jovens revelações. A dupla de volantes teve Andrey e Galarza. O primeiro ganha, neste início de trabalho, a disputa com Bruno Gomes; o segundo, elogiado pelo treinador pela intensidade que oferece, se faz importante mesmo com poucas semanas de profissional.