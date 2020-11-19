Após classificação, auxiliar de Abel dedica classificação a jogadores com Covid-19

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

Em uma partida em que o Palmeiras tinha 19 desfalques, até o técnico ficou de fora. Suspenso na primeira partida contra o Ceará pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira foi substituído pelo seu auxiliar, Vitor Castanheira, no empate por 2 a 2 contra o Vozão que garantiu a classificação do Palmeiras à semifinal do torneio.

E, logo após a partida, Castanheira aproveitou para dedicar o resultado aos jogadores que não puderam acompanhar o elenco em razão do surto de Covid-19 no clube.

- Eu gostaria de dedicar o resultado aos que ficaram em casa porque com certeza estão desejosos de ajudar a equipe o mais rápido possível - afirmou Castanheira, que também elogiou a organização do Palmeiras para trazer Weverton e Gustavo Gómez de suas seleções:- Foi muito importante (a presença deles) e acima de tudo enaltecer a logística do clube e em especial o nosso patrocinador para que pudéssemos ter eles para esse jogo - finalizou.

Assim como Abel Ferreira, o auxiliar evitou usar o desfalque para justificar o desempenho da equipe. Segundo ele, a comissão técnica tem trabalhado para encontrar respostas entre os jogadores que estão à disposição. A estratégia deu resultado na partida desta quarta-feira (18), em que o Palmeiras abriu 2 a 0 no primeiro tempo e praticamente definiu a classificação após vencer o primeiro jogo por 3 a 0.

- A equipe emocionalmente está bem, o grupo está extremamente confiante, unido e tem mostrado. Todos os jogos tem dado o máximo. Só podemos agradecer o esforço que eles têm feito - disse Castanheira.

O assistente de Abel também comentou algumas das variações adotadas na partida. Segundo ele, fatores como a temperatura e o próprio momento de jogo contribuíram para um time que tentou manter mais a posse de bola em alguns momentos ao invés de partir com velocidade em busca de mais gols.