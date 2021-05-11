Após classificação às quartas do Paulista, Mancini diz que 'sempre viu Corinthians como candidato a título'

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

A classificação do Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista, ao vencer a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), por 4 a 1, na Neo Química Arena, em Itaquera, empolgou o técnico Vagner Mancini, que vê o time decisivo nesta reta final de Estadual.

- Sempre vi o Corinthians desta forma, como um dos candidatos. Muita gente julgou diferente, é opinião de cada um. Eu sempre vislumbrei que tínhamos condições de chegar, mesmo com criticas e elogios - disse o treinador em entrevista coletiva virtual concedida após a partida.Sem perder há quatro partidas, sendo três vitórias consecutivas e desde que adotou um novo esquema tático, com um trio na zaga, o comandante corintiano enxerga evolução no time nas últimas apresentações.

- Isso é o crescimento de uma equipe que está jogando melhor, no momento certo atuando de forma decisiva, com uma entonação de quem quer chegar. É cedo, mas é importante ver a equipe jogando bem e os zagueiros e laterais aparecendo para ajudar na construção de uma vitória –

Contra o Leão Limeirense, o Timão marcou todos os seus gols com atletas do sistema defensivo. O lateral-direito Fagner abriu o placar, na sequência o zagueiro Jemerson viveu tarde de artilheiro, anotando mais dois, e outro beque, Raul, fechou a goleada. Para Mancini, essa situação é positiva ao clube do Parque São Jorge.

- Isso mostra que você tem equilíbrio na equipe. O sistema de jogo é baseado na parte coletiva, mas é importante quando as individualidades aparecem. Hoje foram quatro gols de zagueiros. Em lances de bola parada, você decide partidas assim. Jemerson e Raul foram felizes, Fagner foi bem na jogada invertida no primeiro gol – afirmou o treinador.

O Corinthians ainda vive uma maratona intensa de jogos nos próximos dias. Nesta quinta-feira (13), às 21h30, o Timão visita o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai, pela quarta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, onde o Timão precisa vencer para ainda sonhar com a classificação às oitavas de final do torneio continental. No fim de semana, os corintianos disputam a semifinal do Paulistão, onde ainda aguardam o adversário, que será definido na sexta-feira, após os outros três duelos das quartas de final da competição.