Após choque sofrido na vitória do Fluminense, Nino posta imagem no Instagram: 'Mais três pontos'

A vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Athletico-PR deixou uma lembrança dolorosa para Nino. Depois do Tricolor das Laranjeiras garantir os três pontos na Arena da Baixada, o zagueiro postou em seu Instagram uma foto na qual mostra as marcas da lesão que sofreu no decorrer da partida.Nino sofreu choques de cabeça durante o confronto na Arena da Baixada. O defensor teve de ser sacado logo após uma dividida com o atacante do Furacão, Carlos Eduardo. Manoel entrou em seu lugar nos últimos minutos do confronto. A equipe tricolor acabou garantindo os três pontos e foi a 36 em 26 partidas.
O Fluminense fez uma brincadeira em seu Twitter:
"O Nino vai voltar pro Rio com três pontos e um galo na bagagem! Melhoras, meu zagueirão!".
O Fluminense volta a campo no sábado (23), contra o Flamengo, às 19h.