Após Brasileirão Sub-20, Bernardo projeta mais dois títulos com o Internacional

Um dos garotos promissores do Internacional, Bernardo tem mais uma missão importante a partir dessa quinta-feira, 16. Após conquistar o Brasileirão junto com o elenco colorado, na cidade de Alvorada, contra o Brasil de Pelotas, a equipe colorada joga por um empate para conquistar o título do Campeonato Gaúcho Sub-20. O atleta, que vem se destacando na lateral-direita, vem sendo titular da equipe comandada por João Miguel e Leonardo Martins na campanha vitoriosa da equipe na temporada.

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Desde seus 10 anos vestindo a camisa vermelha, o jovem é cria do Celeiro de Ases. Na conquista do torneio nacional, Bernardo atuou em 22 jogos e foi titular em 17 oportunidades. Com bom passe e visão de jogo ajudou a equipe com uma assistência na competição e além de ajudar no ataque tem características de bom marcador e ajuda muito na parte defensiva. A campanha do título foi de 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Para a decisão do Estadual, a equipe precisa de apenar um empate após vencer a partida de ida pelo placar mínimo. A segunda partida, em Alvorada, será apenas a primeira final em três dias, pois o clube campeão nacional tem a Supercopa do Brasil que será disputada em Criciúma. O adversário será o Coritiba, que venceu a Copa do Brasil da temporada e vai enfrentar os gaúchos no Heriberto Hülse, domingo, 19, às 16h. Esse pode ser o terceiro título de Bernardo e os garotos do Inter em 2021.

'Após a conquista do Brasileiro temos a oportunidade de escrever mais um capítulo na história do clube. Isso é um mérito do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo junto com a comissão técnica e a direção do clube. Vamos como tudo para em busca de mais esses títulos, respeitando nossos adversários e, se Deus quiser, trazer essas conquistas para nosso Celeiro de Ases. Títulos na base são sempre importantes para nossa sequência de carreira, pois as oportunidades aparecerão e temos que estar prontos para aproveitar elas', afirma o jovem atleta colorado.

A primeira partida decisiva acontece nessa quinta, 16, no CT de Alvorada, às 15:30h. A Supercopa acontece no domingo, 19, em Criciúma. O jogo único contra o Coxa está marcado para às 16h