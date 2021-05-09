Após avançar no Paulistão, Willian exalta molecada do Palmeiras e celebra classificação

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Autor do segundo gol da vitória do Palmeiras por 3 a 0, diante a Ponte Preta, pela última rodada do Paulistão, Willian celebrou a classificação do Verdão para as quartas de final do Paulistão. Agora com a classificação garantida, o Verdão vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que terminou em primeiro lugar no seu grupo.O jogador enalteceu o trabalho do técnico Abel Ferreira, revelou que estava confiante na classificação e admitiu que o Verdão encontrou dificuldades em alguns momentos na partida. O camisa 29 fez questão de destacar a força coletiva do elenco e rasgou elogios a molecada do Alviverde. O centroavante afirmou que o resultado e a classificação foram justos e reconheceu que o calendário e o pouco tempo para treinar atrapalham nas preparações para os jogos.

– Não tenha dúvida, sabíamos que iríamos encontrar um jogo difícil, hoje, sabemos como é jogar aqui. Mas dentro de campo mantivemos o respeito, sempre nos impondo pelo nosso objetivo, que era a vitória, independente de outros resultados. Tínhamos de fazer nossa parte bem feita. Ficamos felizes pela forma que ganhamos e coroamos com a classificação. Tivemos dificuldades, ficamos a uma certa distância, mas conseguimos com grande trabalho, a inteligência do Abel, o esforço do grupo, jogando a cada dois dias, a classificação e estão todos muito felizes – ponderou o jogador.O atacante enalteceu a boa exibição de Scarpa no confronto deste domingo, já que ele foi o responsável por contribuir pelas assistências no jogo, além de deixar o seu na partida. O jogador exaltou também a boa estreia do jovem Michel na equipe principal e reforçou que as Crias têm apoio total dos companheiros.

– O Scarpa teve uma tarde muito feliz, é isto que mostra a força do grupo. Ficmaos felizes pelo desempenho dele e de todos. Parabenizar o Michel, o Vanderlan, que jogaram com apoio do grupo, mostraram personalidade e corresponderam muito bem. Ficamos felizes por eles. – encerrou.