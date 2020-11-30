Após avaliação do Lille, Thiago Maia fará cirurgia no joelho na quinta-feira

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após uma nova avaliação realizada por um profissional ligado ao Lille, o volante Thiago Maia - emprestado pelo clube francês ao Flamengo - passará por cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta-feira. Foi o próprio jogador que confirmou a data do procedimento cirúrgico nesta segunda, nas redes sociais.

Thiago Maia sofreu uma "grave e complexa" lesão no joelho esquerdo (no canto posterolateral- conforme avaliou do Dr. Márcio Tannure, chefe do DM do Fla, que chegou a anunciar que a cirurgia seria realizada no dia 21 de novembro.

Contudo, após uma intervenção do departamento médico do Lille, a operação não foi realizada a fim de aguardar uma avaliação realizada por um profissional ligado ao clube da França - a qual foi feita neste último final de semana.