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Após avaliação do Lille, Thiago Maia fará cirurgia no joelho na quinta-feira

Emprestado ao Flamengo até junho de 2021, volante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não atua mais neste ano...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 19:07
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Após uma nova avaliação realizada por um profissional ligado ao Lille, o volante Thiago Maia - emprestado pelo clube francês ao Flamengo - passará por cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta-feira. Foi o próprio jogador que confirmou a data do procedimento cirúrgico nesta segunda, nas redes sociais.
Thiago Maia sofreu uma "grave e complexa" lesão no joelho esquerdo (no canto posterolateral- conforme avaliou do Dr. Márcio Tannure, chefe do DM do Fla, que chegou a anunciar que a cirurgia seria realizada no dia 21 de novembro.
Contudo, após uma intervenção do departamento médico do Lille, a operação não foi realizada a fim de aguardar uma avaliação realizada por um profissional ligado ao clube da França - a qual foi feita neste último final de semana.
O jogador não atuará mais nesta temporada e seu empréstimo ao Flamengo é válido até junho de 2021.

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