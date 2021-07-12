Após aval da Conmebol, Flamengo briga por público nas oitavas da Libertadores e pode jogar em Brasília

Crédito: Reprodução/Conmebol

Há tempos ativo nos bastidores em prol da volta parcial do público aos estádios, o Flamengo comemorou nos bastidores a recente decisão da Conmebol em dar o aval para jogos com torcida a partir das oitavas da Libertadores e da Sul-Americana. O clube, assim, tentará convencer a Prefeitura do Rio de Janeiro a repetir o "sim" dado para a decisão da Copa América liberar novamente o Maracanã, desta vez para o jogo de volta contra o Defensa y Justicia, dia 21.

+ Baixe o novo app de resultados do LANCE!Caso o Flamengo não consiga a liberação para atuar no Rio com torcida, o clube tem o Estádio Mané Garrincha como "plano B". Conforme informado inicialmente pelo jornalista Renan Mora, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, avisou que há negociações para que os portões do Mané Garrincha sejam abertos parcialmente para vacinados (contra a Covid-19). Em breve, a Secretaria de Saúde local concederá entrevista e dará mais detalhes acerca de um possível avanço nesse sentido.

Recentemente, dirigentes do Flamengo foram às redes sociais fortalecer o coro pelo retorno dos torcedores aos estádios brasileiros:

- Achamos está na hora de liberar o público gradualmente e com protocolo seguro. Tudo voltou e agora até o Maracanã para a final. A autoridade pública não pode ter dois tipos de julgamento para a mesma questão - postou Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico, logo depois de BAP se manifestar:

- Conquista e comemoração argentina (na Copa América). Organizado, não foi?Cheio de argentinos lá. Quando será que o nosso prefeito (Eduardo Paes) vai permitir que os eleitores de sua cidade também possam usufruir do Maracanã? - questionou Luiz Eduardo Baptista, VP de relações externas do clube.

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