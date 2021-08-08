Após atuação ruim do Flamengo, Everton Ribeiro garante confiança na Libertadores: 'Somos experientes'

Uma noite de muitos erros e um revés duro, mas que não impacta na confiança do Flamengo para o próximo jogo, contra o Olímpia (PAR), que abre o confronto pelas quartas de final da Libertadores em Assunção, nesta quarta-feira. Esse é o entendimento do camisa 7 Everton Ribeiro, que comentou a derrota sofrida por 4 a 0 para o Internacional neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão.+ Confira a classificação completa e as próximas rodadas do Brasileirão!- Foi o dia que muitas coisas deram errado. Sofremos com o jogo deles, erramos mais do que vínhamos fazendo e no contra-ataque eles fizeram os gols. É o forte deles. Tem noite que não é nossa. Temos que aprender - avaliou Everton Ribeiro, ao canal 'Premiere", antes de completar: