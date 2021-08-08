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Após atuação ruim do Flamengo, Everton Ribeiro garante confiança na Libertadores: 'Somos experientes'

Camisa 7 projetou a partida contra o Olímpia, na quarta, após a goleada sofrida para o Internacional neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 20:28
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Uma noite de muitos erros e um revés duro, mas que não impacta na confiança do Flamengo para o próximo jogo, contra o Olímpia (PAR), que abre o confronto pelas quartas de final da Libertadores em Assunção, nesta quarta-feira. Esse é o entendimento do camisa 7 Everton Ribeiro, que comentou a derrota sofrida por 4 a 0 para o Internacional neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão.+ Confira a classificação completa e as próximas rodadas do Brasileirão!- Foi o dia que muitas coisas deram errado. Sofremos com o jogo deles, erramos mais do que vínhamos fazendo e no contra-ataque eles fizeram os gols. É o forte deles. Tem noite que não é nossa. Temos que aprender - avaliou Everton Ribeiro, ao canal 'Premiere", antes de completar:
- Somos um time experiente, que sabe o que quer. Sabemos que não deu certo hoje, mas estamos focados. É uma outra competição. Confiança lá em cima. Precisamos estar atentos aos erros, corrigí-los e ir para a vitória - finalizou.

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