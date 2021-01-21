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Após assumir a liderança com goleada, Abel exalta preparação física do Internacional

Treinador colorado fez questão de creditar o bom momento a Cristiano Nunes, preparador do Inter, após a vitória por 5 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:34

LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 17:34
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro novamente depois de atropelar o São Paulo em pleno Morumbi, com uma vitória por 5 a 1. Além do desempenho tático em campo, chamou a atenção a disposição dos jogadores ao longo do confronto. Na preparação física do Inter, o técnico Abel Braga conta com um antigo companheiro, Cristiano Nunes. O profissional trabalhou com o veterano em 2014, no próprio Colorado e, por muito tempo, o preparador fez parte da comissão permanente do treinador.
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Na entrevista coletiva após o duelo, Abel exaltou Cristiano Nunes e afirmou que o grupo tem, sim, potencial para ser campeão brasileiro.
- Teve uns quatro ou cinco jogadores meus que fizeram 60 metros aos 35 minutos do segundo tempo. Isso eu afirmo categoricamente: o melhor preparador físico do Brasil eu tenho, que é o Cristiano Nunes - disse Abel.
- Esperança tem. Vontade tem. Um espírito de companheirismo muito grande. (Os jogadores) estão felizes. Mas não tem um que não esteja com o pé no chão. Temos condições? Óbvio. Não vamos nos colocar em inferioridade em relação a nenhum time. Mas nós não nos consideramos favoritos, nada disso - completou.
INTER NA PONTA! VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
No domingo, o Internacional já terá outro importantíssimo duelo pela frente: receberá o Grêmio no Beira Rio, para um dos maiores clássicos do país. A equipe busca quebrar um tabu de 11 partidas sem vencer os rivais.

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