Após assinar adesão à Libra, Textor chega ao Rio para ver jogo entre Botafogo e Fortaleza

Um dia após assinar a adesão do Botafogo à Libra (Liga Brasileira de Clubes) em São Paulo (SP), o novo dono do Botafogo, John Textor, chegou na tarde deste sábado (14) ao Rio de Janeiro (RJ) para acompanhar a partida do Glorioso ante o Fortaleza, neste domingo (15), às 18h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nílton Santos.- Chegando ao Rio de Janeiro hoje…. Mal posso esperar para ver todo mundo no Nilton Santos amanhã à noite para um linda festa do Botafogo - postou Textor em seu Twitter.