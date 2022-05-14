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Após assinar adesão à Libra, Textor chega ao Rio para ver jogo entre Botafogo e Fortaleza

Dono do Fogão afirmou em redes sociais que espera por uma grande festa da torcida...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 15:24
Um dia após assinar a adesão do Botafogo à Libra (Liga Brasileira de Clubes) em São Paulo (SP), o novo dono do Botafogo, John Textor, chegou na tarde deste sábado (14) ao Rio de Janeiro (RJ) para acompanhar a partida do Glorioso ante o Fortaleza, neste domingo (15), às 18h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nílton Santos.- Chegando ao Rio de Janeiro hoje…. Mal posso esperar para ver todo mundo no Nilton Santos amanhã à noite para um linda festa do Botafogo - postou Textor em seu Twitter.
Mais de 30 mil torcedores são esperados pelo time alvinegro no jogo. Na última parcial, o clube anunciou que 15 mil ingressos já haviam sido vendidos.
O Botafogo busca diante do Tricolor cearense a primeira vitória como mandante no Brasileirão. Foram um empate e duas derrotas até o momento jogando em casa. O Alvinegro é o oitavo colocado da competição, com oito pontos ganhos.
Crédito: JohnTextor,novodonodaSAFdoBotafogo,noEstádioNíltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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