Após assalto na Linha Amarela, carro de atacante Rildo é recuperado

Nem tudo foi festa para os jogadores do Vasco após a vitória por 3 a 0 sobre o Resende, na noite desta quinta-feira(13). O atacante Rildo e outros três jogadores do Cruz-Maltino foram vítimas de um assalto na Linha Amarela, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas a história teve um desfecho feliz: o carro foi encontrado horas depois em perfeito estado, mas alguns pertences do jogador não foram localizados.