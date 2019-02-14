Após assalto na Linha Amarela, carro de atacante Rildo é recuperado

Nem tudo foi festa para os jogadores do Vasco após a vitória por 3 a 0 sobre o Resende, na noite desta quinta-feira(13). O atacante Rildo e outros três jogadores do Cruz-Maltino foram vítimas de um assalto na Linha Amarela, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas a história teve um desfecho feliz: o carro foi encontrado horas depois em perfeito estado, mas alguns pertences do jogador não foram localizados.
O atacante dava carona para o goleiro Jordi, o volante Raul e o meia-atacante Yan Sasse voltavam para suas casas quando foram abordados por bandidos na via expressa, na altura do Méier.
O veículo e o celular Rildo foram roubados, além do celular de Jordi. Após terem sido ajudados por torcedores, os quatro jogadores do Cruz-Maltino foram atendidos pelo serviço da Linha Amarela S/A (LAMSA).