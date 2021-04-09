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Após apresentação no Sport, José Welison garante: 'Trabalhar muito para construir uma história aqui'

Meio-campista chegou junto com outro jogador de meio-campo e com direitos ligados ao Atlético-MG, o colombiano Carlos Rentería...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 11:22
Crédito: Meio-campista de 26 anos é cria da base do Vitória (Divulgação/Sport
Enquanto dois jogadores mais jovens do elenco do Sport rumaram por empréstimo para o Confiança, duas peças já foram confirmadas como reforços para a temporada 2021: os meio-campistas José Welison e Carlos Rentería, ambos chegando por empréstimo do Atlético-MG. Além de virem da mesma equipe, os jogadores também tem em comum o fato de terem vínculo se encerrando ao mesmo tempo no fim do ano. >A briga do Sport para se classificar ao mata-mata do PernambucanoDepois de apresentado, Welison não escondeu a felicidade de chegar ao clube do Recife onde planeja construir uma história marcada por grandes conquistas:
- Estou muito feliz com essa oportunidade de vestir a camisa do Sport. É um clube grande, com uma torcida apaixonada e uma ótima estrutura. Vou trabalhar muito para construir uma história aqui de títulos e boas atuações. Tenho certeza que essa temporada será muito boa para todos aqui no clube.
- O elenco do Sport é muito forte e competitivo. Vamos ter algumas decisões pela frente e temos que estar preparados. O grupo é muito bom e tem tudo para fazer um ótimo 2021 - agregou o atleta de 26 anos de idade.
Com isso, a expectativa fica por conta da chegada de outro nome verbalmente acertado com a diretoria do Leão e que já está inclusive em Pernambuco, aguardando apenas os trâmites burocráticos para assinar em definitivo com o Sport: o zagueiro Sabino, ex-Santos e que atuou na última temporada pelo Coritiba.

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