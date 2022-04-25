Após 'apagão', Corinthians volta a se manifestar nas redes sociais: 'Objetivo foi conscientizar'

Às 10h19 desta segunda-feira (25), o Corinthians voltou a postar nas suas redes sociais, após 72 horas de ausência.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão> TABELA - Confira e simule todos os jogos da LibertadoresA ação iniciou às 10h da última sexta-feira (22), e fez parte da campanha ‘Futebol sem Ódio’, que contou, inclusive, com a ausência de todas as ações de comunicação que o clube costuma ter, como divulgação de notas de treino, lista de relacionados, atendimento à imprensa via assessoria e até mesmo entrevista coletiva do técnico Vítor Pereira e zona mista com os jogadores após o Dérbi deste fim de semana.

Como o Timão foi derrotado por 3 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (23), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, o ‘apagão’ de comunicação foi criticado por muitos torcedores que gostariam de ouvir as explicações do treinador e atletas após o revés no clássico.

O clube, por sua vez, em sua volta à comunicação, reforçou os motivos que o levaram a ‘desligar os seus meios de comunicação’ mesmo em um fim de semana de clássico, em uma mensagem para toda a comunidade do futebol.

- Entendemos claramente a frustração que nosso silêncio causou a muitos torcedores. Entretanto, nosso objetivo foi conscientizar e provocar o debate exatamente por meio desse silêncio. NÃO É um tema só do Corinthians: é de todos os clubes e todas torcidas. É da imprensa, que também é vítima constante da intimidação. É das plataformas de redes sociais. No mundo todo se discute como diminuir o abuso e o grande risco de uma tragédia anunciada no futebol – disse parte do comunicado, que pode ser conferido na íntegra ao fim da nota.

Com o retorno da comunicação, o Corinthians voltara à normalidade as suas ações, inclusive com entrevista coletiva do presidente Duílio Monteiro Alves prevista para às 14h, desta segunda-feira (25).