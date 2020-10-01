futebol

Após anúncio oficial, Lucca faz primeiro treino no Fluminense

Atacante só poderá estrear após o dia 13 de outubro, data da reabertura da janela de registro de transferências internacionais no Brasil. Ele assinou com clube até abril de 2022...
LanceNet

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:02

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Após anúncio oficial, o atacante Lucca participou pela primeira vez dos treinos do Fluminense. Com isso, nesta quinta, o jogador realizou exercícios físicos e depois fez uma atividade com bola com o restante do grupo. Ele foi muito bem recebido por seus novos companheiros e participou do tradicional trote.
O jogador passou por uma bateria de exames na quarta e assinou contrato até abril de 2022 após se desligar do Al Khor, do Catar. Contudo, o atleta só poderá estrear no dia 14 de outubro contra o líder Atlético-MG, no Mineirão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Ele terá que aguardar a reabertura da janela de registro de transferências internacionais no Brasil.
Neste sentido, ele não poderá entrar em campo nos duelos contra Botafogo, Goiás e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o atleta não joga desde o dia 13 de setembro, na derrota para o Al Ahli por 1 a 0. Ele assumirá a camisa 7, que era de Pablo Dyego, emprestado ao CRB.
Desde a venda de Evanílson para o Porto, o Fluminense busca reforçar o seu sistema ofensivo. Dessa forma, o atleta, que tanto pode atuar como centroavante, como segundo atacante pelo lados, será mais uma alternativa para o técnico Odair Hellmann e disputará uma vaga com Fred, Felippe Cardoso, Wellington Paulista, Marcos Paulo, Fernando Pacheco e Luiz Henrique.
Aos 30 anos, o jogador foi revelado pelo Palmas, e também têm passagens por clubes como Ponte Preta, Internacional, Corinthians, Criciúma, Al-Rayyan SC, Bahia e Cruzeiro. Com a camisa do time catarinense, ele se destacou marcando 19 gols em 43 jogos. Além disso, ele também foi muito bem pela Macaca, em 2017, quando fez 24 gols em 61 partidas.
Ele chega com o aval de Odair Hellmann, com quem trabalhou na época em que defendeu as cores do Internacional, em 2018. Na temporada de 2020, o atleta fez cinco gols em 12 partidas

