Após análise administrativa, Santos realiza desligamento de funcionários

Desde que assumiu a presidência do Santos, na última terça-feira (29), Orlando Rollo tem contado com Luiz Eduardo para a construção de um novo organograma, e as demissões fizeram parte de um plano de adequação financeira ao clube para que a “gestão de transição” entregue o Peixe com uma folha salarial mais enxuta à administração do próximo triênio, que será definida em eleição na primeira quinzena de dezembro. Conforme apurou o LANCE!, em alguns setores haverá a troca de profissionais que não apresentaram desempenho satisfatório por outros com salários inferiores, já outros cargos foram extintos no novo organograma, discutido e aprovado internamente pelo Comitê Gestor.