Após alcançar marca histórica, Cano irá leiloar peças e doar cestas básicas à comunidade do Tuiuti

Maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, o argentino Germán Cano decidiu leiloar três peças autografadas para agradecer o carinho da torcida e comemorar a marca alcançada. Vale lembrar que o atacante chegou a 29 gols com a camisa do Gigante da Colina e ultrapassou o sérvio Dejan Petkovic ao balançar as redes em duas oportunidades diante do Resende.
A iniciativa é em parceria com a plataforma Play for a Cause. Nela, Cano irá leiloar um par de chuteiras (valor inicial - R$680), um uniforme de jogo branco (valor inicial - R$ 580) e uma jaqueta corta vento (valor inicial - R$ 520). Com isso, toda renda será revertida em cestas básicas, que serão distribuídas no Morro do Tuiuti, comunidade vizinha a São Januário. Confira mais informações ao clicar aqui.
Aos 33 anos, Cano foi o artilheiro do Vasco na temporada passada com 24 gols, com vinte a mais que os vice-artilheiros (Ribamar e Fellipe Bastos, que já deixaram o clube). Neste novo ciclo, o argentino marcou cinco gols (contra Flamengo, Fluminense, Resende (dois gols) e Boavista) e é o maior ídolo da torcida do elenco atual do Cruz-Maltino.