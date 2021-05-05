Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após alcançar marca histórica, Cano irá leiloar peças e doar cestas básicas à comunidade do Tuiuti
futebol

Após alcançar marca histórica, Cano irá leiloar peças e doar cestas básicas à comunidade do Tuiuti

Maior artilheiro estrangeiro do Gigante da Colina no século XXI, argentino irá leiloar uma camisa oficial, jaqueta e par de chuteiras e toda renda será revertida em cestas básicas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 16:13

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:13

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, o argentino Germán Cano decidiu leiloar três peças autografadas para agradecer o carinho da torcida e comemorar a marca alcançada. Vale lembrar que o atacante chegou a 29 gols com a camisa do Gigante da Colina e ultrapassou o sérvio Dejan Petkovic ao balançar as redes em duas oportunidades diante do Resende.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B
A iniciativa é em parceria com a plataforma Play for a Cause. Nela, Cano irá leiloar um par de chuteiras (valor inicial - R$680), um uniforme de jogo branco (valor inicial - R$ 580) e uma jaqueta corta vento (valor inicial - R$ 520). Com isso, toda renda será revertida em cestas básicas, que serão distribuídas no Morro do Tuiuti, comunidade vizinha a São Januário. Confira mais informações ao clicar aqui.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Aos 33 anos, Cano foi o artilheiro do Vasco na temporada passada com 24 gols, com vinte a mais que os vice-artilheiros (Ribamar e Fellipe Bastos, que já deixaram o clube). Neste novo ciclo, o argentino marcou cinco gols (contra Flamengo, Fluminense, Resende (dois gols) e Boavista) e é o maior ídolo da torcida do elenco atual do Cruz-Maltino.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados