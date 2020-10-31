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futebol

Após alcançar 1 milhão em vaquinha, Santos volta a dobrar meta

Presidente Orlando Rollo pretende bater R$ 2 milhões para renegociar a dívida com o Atlético Nacional pelo zagueiro Felipe Aguilar, hoje no Athletico-PR...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 12:23
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após alcançar 1 milhão de reais no projeto Virada Santista, uma vaquinha virtual criada pelo Santos com a intenção de utilizar a quantia para renegociar dívidas, o clube voltou a dobrar a meta. Agora a diretoria pretende acumular R$ 2 milhões.
O presidente Orlando Rollo convocou a torcida e explicou que o valor abriria uma nova possibilidade de renegociar a dívida com o Atlético Nacional, que cobra por Felipe Aguilar.
- Chegamos a 1 milhão de reais arrecadados na nossa campanha Virada Santista. Quero agradecer a você, torcedor do Santos, empenhado nesse projeto para que nos possibilite pagar nossas contas e dividas com clubes que geraram restrição na FIFA. Agora vamos para a terceira fase, e nós vamos dobrar a meta. Agora a gente quer, e a gente precisa chegar a 2 milhões de reais. Com esse valor eu consigo abrir uma negociação aceitável com o Atlético Nacional, da Colômbia - disse.
- É um valor plausível, que vai nos ajudar muito para que a gente comece uma renegociação com eles. Torcedor, eu conto com vocês, é hora de ajudar o Santos. Vamos vestir essa camisa, da Virada Santista, para que a gente consiga dobrar essa meta. 2 milhões de reais. Conto com você - acrescentou o dirigente. Vale lembrar que Aguilar foi vendido ao Athletico-PR em maio deste ano por R$ 10 milhões e que o Peixe ainda não efetuou o pagamento parcelado pela aquisição do zagueiro. Hoje, com juros e multas o valor ultrapassa R$ 7 milhões.

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