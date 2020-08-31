Após agosto frenético, Fluminense terá mês com clássico e cinco jogos em casa

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de um mês frenético em agosto, com adversários complicados e uma decisão na Copa do Brasil, o Fluminense espera ter um setembro um pouco melhor. Das oito partidas programadas, o Tricolor terá um clássico com o Flamengo além de outras partidas em casas, contra Atlético-GO, Corinthians e Coritiba. São Paulo e Sport, por enquanto, são os rivais longe do Rio de Janeiro.

Vale destacar que o Fluminense só saberá o adversário da Copa do Brasil nesta terça-feira, em sorteio na sede da CBF. As partidas vão ser nas semanas dos dias 16/17 e 23/24 de setembro, em ida e volta, exatamente nas duas brechas atuais no calendário tricolor. Portanto, será mais um mês com pouquíssimo tempo de descanso para o time de Odair Hellmann.

Apesar das pedreiras encontradas pela frente, o Flu saiu fortalecido em uma das sequências mais complicadas que pegou. A equipe bateu o Internacional de virada, o Athletico-PR na Arena da Baixada, passou por cima do Figueirense na volta da Copa do Brasil e derrotou o Vasco no clássico deste sábado. Porém, sai ainda com um empate com o Palmeiras em casa e derrotas para Grêmio e Red Bull Bragantino fora. São 10 gols marcados e seis sofridos.Jogando no Maracanã em 2020, o Fluminense tem 11 vitórias, três derrotas e três empates. Como visitante esse aproveitamento já cai, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

Para o jogo de quarta-feira, Odair Hellmann precisará resolver alguns problemas. Os principais, ele não poderá contar com Yuri, Wellington Silva e Igor Julião, todos suspensos. No caso do lateral, porém, a ausência pode ser mais sentida dependendo da condição física de Calegari. O jovem saiu sentindo a panturrilha direita no clássico e será reavaliado nesta segunda-feira, quando o elenco se reapresentar no CT Carlos Castilho.

- Tivemos bons momentos antes da pandemia. Na retomada foram só oito dias de treinamento, uma dificuldade maior de performance e resultado naquele início. Mas, a partir do jogo contra o Botafogo, nós buscamos uma variação para dar um equilíbrio maior, uma sustentação. Para retomar a confiança coletiva e individual. Atravessamos o momento de consistência da forma de jogar e das ideias. Pena que todos estão tendo dificuldade no treinamento pelo tempo. A grande preocupação é física e mental. Essa sequência é muito difícil de manter o alto nível de concentração que o momento exige. Mas vamos usar todos os recursos para colocar os melhores jogadores - disse Odair.

Calendário do Fluminense em setembro: