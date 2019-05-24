Após adiamento, Taça das Comunidades com 40 times começa neste domingo

Taça das Comunidades Crédito: Divulgação

Com o sorteio dos grupos e formação das chaves, a Taça das Comunidades já está pronta para dar início aos jogos. A cerimônia de abertura e o primeiro jogo da temporada será neste domingo (26), às 8h30, no estádio Engenheiro Alencar Araripe, em Cariacica.

Ao todo são 40 times das 40 comunidades selecionadas divididos em oito grupos. No pontapé inicial haverá jogos dos grupos A, C, E e G. As disputas serão entre Muquiçaba x Santa Rita, Nova Brasília x São João Batista, Nova Carapina II x Andorinhas e Praia de Carapebus x Planalto Serrano.

Para os grupos B, D, F e H, a primeira rodada será no dia 01 de junho. Já a segunda rodada acontecerá no dia 02 de junho com todos os grupos. A rodada derradeira da primeira fase está marcada para o dia 08 de junho. A grande final será no dia 30 de junho.

O sorteio das equipes que disputarão o campeonato foi realizado no último dia 6, no Auditório da Rede Gazeta. Na mesma ocasião foi realizada a entrega dos os uniformes .

A Taça EDP das Comunidades surgiu da parceria entre a Central das Comunidades (CDC), a EDP e a Rede Gazeta. Ela tem como finalidade integrar e despertar o espírito esportivo nos bairros da Grande Vitória, dando destaque para as pautas importantes desses grupos e buscando a mobilização social para a melhoria de vida nessas regiões.

“O evento promove a valorização do esporte e proporciona estarmos mais próximos das nossas comunidades, levando mais informação, esclarecendo dúvidas, alertando para os riscos da rede elétrica e, sobretudo, mobilizando jovens para uma competição saudável. Apoiar iniciativas que evidenciam o bem-estar e a conscientização está em sintonia com os valores da companhia, que é usar a nossa energia para cuidar melhor das pessoas e comunidades onde estamos presentes”, afirma João Brito Martins, diretor da EDP no Espírito Santo.

Mascote da Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação

MAIS AÇÕES

Como novidade, além da taça, a terceira edição conta com mais prêmios, sendo um para cada categoria (masculina e feminina) vencedora. Serão duas benfeitorias da companhia em alguma praça, parque ou quadra de esportes dos bairros no valor de R$ 20 mil cada.

A cerimônia de abertura contará com a presença das torcidas das comunidades, sendo o “start” do concurso ‘Que Torcida é essa?’, que irá premiar a comunidade com a torcida mais animada e criativa da competição com um churrasco. Será montada uma comissão para avaliar os grupos que permanecerão atuando durante todo o campeonato.

Durante a rodada de abertura, haverá ações como o caminhão de eficiência energética, a Casa consumo, que é uma maquete interativa que mostra o consumo dos principais equipamentos de uma residência e a apresentação do mascote oficial.