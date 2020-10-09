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futebol

Após acordo com Hamburgo, Santos fica mais perto de repatriar Robinho

Representante do atleta tem reunião marcada com o clube nesta sexta-feira (09)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 21:44

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 21:44

Crédito: Ivan Storti/Lancepress!
Após avançar para um acordo com o Hamburgo (ALE) para acerto de uma dívida que dura desde 2017, por conta do não pagamento pelo zagueiro Cléber Reis, informação antecipada pelo LANCE!, o Santos tem reunião agendada para tratar sobre o retorno do atacante Robinho.
Segundo informou a “Gazeta Esportiva”, o clube realizará nesta sexta-feira (09) um encontro com a representante do jogador, Marisa Alija. A notícia sobre a negociação foi inicialmente publicada pelo “GE”. Livre no mercado desde agosto, quando encerrou o seu vínculo com o Istambil Basaksehir (TUR), o Rei das Pedaladas nunca escondeu o seu desejo de retornar ao clube que o revelou, mesmo com uma dívida de R$ 4 milhões que o Peixe tem com Robinho desde a sua terceira e última passagem, entre 2014 e 2015. O jogador estaria disposto a reduzir a sua pedida salarial e amortizar a dívida em seus vencimentos.
Contra o atleta, pesa a condenação pela justiça italiana por violência sexual em 2017, no qual ele recorre em liberdade, após sanção de nove anos de prisão. Segundo a sentença, o crime teria ocorrido em 2013. O atacante nega ter cometido o crime.

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