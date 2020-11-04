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Após ação de Mussa, Justiça determina eleição do Vasco para o dia 14/11 e por meio eletrônico

Decisão saiu perto das 21h desta terça, pouco após reunião entre os poderes do clube - sem o presidente da Assembleia Geral - que havia adiado o pleito e encaminhado forma híbrida...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 21:55

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 21:55
Crédito: David Nascimento
Os bastidores do Vasco seguem fervilhantes. Na noite desta terça-feira, poucas horas depois da reunião que definiu o adiamento da eleição, uma ação na Justiça do presidente da Assembleia Geral do clube, Faués Mussa, foi aceita. Assim, o pleito foi marcado para o dia 14 de novembro, e por meio eletrônico.Na decisão, a juíza Débora Maria Barbosa Sarmento fez referência a cuidados recentemente elencados por Mussa em função da corrente pandemia de Covid-19: "Tal forma de votação, além de garantir a preservação da saúde e segurança dos associados, viabilizará o exercício amplo e irrestrito do direito de voto dos sócios do clube."
Mais cedo, em São Januário, uma reunião entre os cinco candidatos terminou com acordo para o adiamento da eleição anteriormente marcada para este sábado, dia 7. Presidentes dos poderes também foram convocados e Silvio Godoi esteve presente. Mussa, por questão de saúde, foi um dos que não compareceu. Houve início de entendimento para que o pleito ocorra de forma híbrida. Uma nova reunião está marcada para quinta-feira.

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