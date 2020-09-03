Após a segunda vitória seguida, Domènec manda recado à Nação: 'Isso aqui é Flamengo!'

Logo após a acachapante vitória do Flamengo sobre o Bahia, na última quarta-feira, as redes sociais foram um termômetro de uma torcida rubro-negra mais confiante e satisfeita com o rendimento do time, que venceu por 5 a 3, em Pituaçu, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.E Domènec Torrent aproveitou a onda na web para, em postagem em seus perfis oficiais, engajar junto à Nação. Com um discurso direto e "povão", o técnico mostrou estar em sintonia com o - recuperado - otimismo da torcida:
- Uma vitória com a cara do Flamengo! Parabéns ao grupo. Seguimos trabalhando. Isso aqui é Flamengo! - postou o catalão. Dome acumulou duas vitórias consecutivas sob o comando do Flamengo. Agora, em mais um dos oito jogos em setembro (veja o calendário completo), terá a missão de superar o Fortaleza no Maracanã, em duelo a ser realizado às 17h deste sábado, na abertura da oitava rodada do Brasileirão.