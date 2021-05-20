Após 28 anos, São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar em uma final

Nesta quinta-feira (20), São Paulo e Palmeiras voltam a se enfrentar em uma final depois de 28 anos. A última aconteceu no fim de 1992, quando o Tricolor venceu o Verdão e conquistou o Campeonato Paulista daquele ano.
Assim como nesta temporada, a final foi disputada em dois jogos, ambos ocorrendo no Morumbi. Na ocasião, mesmo com a cabeça voltada para o Mundial, o São Paulo venceu a ida por 4 a 2, e na volta fez 2 a 1, se sagrando campeão estadual. O Tricolor foi melhor nas duas partidas. Na ida, o clube do Morumbi contou com a estrela do meia Raí, que marcou um hat-trick. Cafu completou para o São Paulo. Do lado do Palmeiras, Daniel Frasson e Zinho marcaram. O jogo ainda contou com a expulsões de Mazinho, do Palmeiras, e Ronaldão, do São Paulo. Na volta, esperava-se um São Paulo mais cansado após bater o Barcelona na final do Mundial, no Japão, naquela semana. No entanto, o Tricolor soube controlar a partida e venceu novamente, desta vez por 2 a 1, com gols de Muller e Toninho Cerezo. Zinho descontou para o Palmeiras.
Jogo do títuloSão Paulo 2x1 PalmeirasLocal: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi;Data: 20 de dezembro de 1992;Público: 110.887 pagantes;Renda: Cr$ 5.218.000.000,00;Árbitro: José Aparecido de Oliveira;Gols: Muller (24’ /1ºT) (1-0), Toninho Cerezo (15’/2ºT) (2-0) e Zinho (45'/2ºT) (2-1)
São Paulo: Zetti; Vitor, (Valber), Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luís; Pintado, Toninho Cerezo (Dinho), Raí e Cafu; Muller e Palhinha.Técnico: Telê Santana.
Palmeiras: Cesar; Mazinho, Toninho, Edinho Baiano e Dida; César Sampaio, Daniel (Maurílio) e Cuca (Carlinhos); Jean Carlo, Evair e Zinho.Técnico: Otacílio Gonçalves.