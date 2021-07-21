Após 100 dias, Flamengo volta a ter todos os titulares à disposição e busca confirmar vaga na Liberta

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Quando entrar em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, o Flamengo viverá uma situação atípica. Após 100 dias e uma série de 26 jogos com desfalques importantes, o Rubro-Negro terá todos os titulares à disposição para definir uma vaga nas quartas de final da Libertadores com o Defensa y Justicia.

+ Flamengo x Defensa y Justicia: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpitesAs novidades para o duelo decisivo são os retornos de Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Recuperados dos problemas físicos recentes, os dois treinaram normalmente com o elenco desde segunda-feira e podem ser escalados por Renato Gaúcho no time inicial.

Os únicos desfalques do Flamengo para a partida desta quarta-feira são César, Thiago Maia e Piris da Motta, sendo que nenhum deles é titular. Apesar da qualidade acima da média, o volante brasileiro ainda passa por um processo de retorno gradual após grave lesão no joelho e ainda busca se firmar no elenco.

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No intervalo de 100 dias, houve também casos de atletas suspensos ou poupados em diversas ocasiões. A partir de junho, o Flamengo ainda enfrentou outro problema: as convocações para a Copa América, que tiraram Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol por praticamente um mês.

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A verdade é que o feito deve ser celebrado, ainda mais por se tratar de um duelo decisivo pela Libertadores. A única dúvida na equipe é na escolha do companheiro de Rodrigo Caio: Gustavo Henrique e Léo Pereira disputam a vaga. Assim, a provável escalação é: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.