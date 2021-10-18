  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apoio da torcida e confiança no acesso marcam os bastidores da vitória do Vasco sobre o Coritiba
futebol

Apoio da torcida e confiança no acesso marcam os bastidores da vitória do Vasco sobre o Coritiba

Diante do Coxa, Cruz-Maltino teve uma boa atuação e diminuiu a diferença para o G4 em quatro pontos. Leandro Castan novamente apareceu como líder no vestiário cruz-maltino...
LanceNet

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:13

Crédito: Vasco venceu o Coritiba no último sábado, em São Januário, pela 30ª rodada da Série B (Reprodução / Vasco TV
Diante da torcida, o Vasco voltou a vencer e encostar no G4 da Série B. Com o triunfo sobre o Coritiba por 2 a 1, a diferença caiu para quatro pontos restando oito rodadas para o fim da competição. Nos vídeo de bastidores, divulgado pela VascoTV, o apoio dos torcedores e a confiança no acesso foram os grandes destaques. Antes de entrar em campo, o capitão Leandro Castan mostrou novamente o seu poder de liderança e incentivou os companheiros no vestiário. O camisa 5 fez questão de destacar a oportunidade de vencer o líder e encostar no pelotão de frente.
- É trigésima rodada. Chegamos em outubro nessa p... A gente sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Zeca, tu mandou bem nesta semana falando que cada jogo é uma final. Mais uma oportunidade, que Deus está dando para a gente... Ele está dando mais um oportunidade para a gente. Fazer diferença, entrar para a história deste clube. Sabe como entra para a história? Onde os caras não colocam o pé, a gente coloca a cabeça. É assim que entra para a história, é assim que deixa um legado para o futebol. Muitas coisas que a gente ganhou quando colocamos a cabeça onde eles não colocam os pés - disse Castan.
Ao longo do vídeo, a torcida foi a loucura com os gols de Germán Cano e Nene, as principais estrelas do grupo. Com muita vibração e intensidade, o Vasco conquistou a vitória e se aproximou do G4. No vestiário, Marquinhos Gabriel exaltou a força do grupo e poder de superação.
Vasco lança financiamento coletivo para a confecção de estátua de Roberto Dinamite em São Januário
- Muito feliz pela vitória. A gente mostrou o quanto é capaz de lutar até o final. A gente está muito vivo nessa batalha. A gente sabe que jogando assim, tem chances muito grandes de ter o acesso, e esse é o nosso maior objetivo. A gente vai junto até o fim, junto com a torcida. A gente tá junto nessa. Agradecer todo mundo pelo apoio, vamos até o final lutando - frisou o meio-campista.
Além dele, Léo Jabá, que se recuperou de dores lombares e retornou, também comemorou a vitória. No vídeo, o atacante afirmou que faltam seis vitórias para o Gigante da colina garantir o acesso tão sonhado.
Com vitória sobre o líder e rodada favorável, chances de acesso do Vasco à Série A do Brasileiro aumentam
- Sensação é incrível. Eu tive o Caldeirão nunca a favor, agora a primeira vez que está ao nosso favor. Sei que não está completamente 100% por causa da pandemia, mas estou muito contente de estar de volta, de estar nesse ambiente, de ter o calor da torcida ao favor, e isso é muito importante. Mais um passo dado, faltam 6 vitórias para gente conseguir o acesso - vibrou o camisa 7.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

