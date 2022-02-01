Apesar dos reforços experientes, Luiz Henrique mostra credenciais para ser titular do Fluminense em 2022

O Fluminense se mostrou ativo no mercado e trouxe reforços de peso - mais experientes para a temporada. No entanto, uma das características do clube é a fábrica de craques de Xerém. Mesmo com nomes como Cano, Willian, Nathan e Felipe Melo, os jovens da base tricolor também terão espaço no elenco. E um deles tem tudo para assumir o protagonismo: o atacante Luiz Henrique. Promissor, o jovem despontou para o futebol brasileiro em 2020, quando ingressou na equipe profissional. Contudo, no primeiro ano, não conseguiu se firmar no Tricolor em 28 jogos, com apenas dois gols e duas assistências. Um pouco mais maduro, o atacante se consolidou na temporada seguinte - 2021 - e caiu nas graças da torcida com bons números: sete gols e cinco assistências.

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Apesar dos reforços mais experientes, Luiz Henrique mostrou novamente credenciais para ser titular ao longo de 2022. Foram apenas duas partidas, é precisa ponderar, porém o camisa 11 foi o nome mais perigoso do Fluminense e incomodou os adversários - Bangu e Madureira. Habilidoso, a joia tricolor é uma peça importante no quebra-cabeça a ser montado por Abel Braga e tem tudo para fazer um grande ano.

Na primeira rodada, diante do alvirrubro, o comandante tricolor decidiu deixar o atacante como opção na reserva. Essa decisão foi em virtude do atraso da preparação do atleta por causa da Covid-19. Ao terminar o primeiro tempo atrás no placar, Abel mudou o esquema tático com três zagueiros e colocou o jovem em campo. As melhores jogadas saíram dos pés do Moleque de Xerém, mas o Bangu ficou com os três pontos.

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De acordo com dados do Footstats, Luiz Henrique foi quem mais deu passe para a finalização no duelo com o Bangu. Foram três, que deixaram os companheiros em condições de finalizar e levar perigo ao gol adversário. Com isso, ele voltou a ser titular no domingo contra o Madureira e foi o melhor da partida.

Na volta do intervalo, o atacante esteve solto em campo e foi o nome mais perigoso da equipe das Laranjeiras. Com muita velocidade e intensidade, ele liderou fundamentos como dribles e finalizações contra o Tricolor Suburbano. Além disso, foi o segundo jogador com mais passes para finalizações dos companheiros, atrás apenas de Nathan.

O crescimento na partida aconteceu justamente com a entrada do meia, que começou no banco de reservas. O camisa 13 foi peça-chave para retirar o time da inércia criativa. A sintonia de Luiz Henrique não foi só com Nathan, como também com Germán Cano. O argentino, que também começou na lista de suplentes, entrou bem e quase marcou com um chute da entrada da área.

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Abel Braga sabe que o entrosamento demanda tempo, algo que não terá à disposição neste início de trabalho. O duelo contra o Millionários é dia 22, e o técnico precisa fazer os ajustes corretos parao time avançar. Por ora, o Fluminense não tem rendido com três zagueiros e subiu de produção com Nathan e Cano em campo. Luiz Henrique, por sua vez, mostrou que mesmo com mais concorrência, está na frente na briga por uma vaga no time.Luiz Henrique foi destaque em 2021 (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE)