Apesar dos dois gols, Matheus Babi lamenta desatenção do Botafogo na derrota contra o Vasco

Crédito: Matheus Babi marcou os dois gols do Botafogo na derrota para o Vasco por 3 a 2 (Vítor Silva/Botafogo

Após a derrota do Botafogo para o Vasco por 3 a 2, no Nilton Santos, o atacante Matheus Babi, que marcou os dois gols do Glorioso, lamentou a desatenção da equipe nos momentos decisivos da partida. Apesar de ter balançado as redes, o atacante perdeu um gol feito no fim, e a equipe saiu derrotada no clássico e terminou a rodada na zona de rebaixamento.

- Tivemos um pouco de falta de atenção, mas é continuar trabalhando para que as coisas melhorem. Sempre procuro estar perto da área para quando a bola vier empurrar para o gol - comentou, e dedicou os seus gols.

- Dedico para a minha família, e também ao grupo que se entrega dentro de campo - destacou.

Na tabela, o Botafogo soma nove pontos, na décima sétima colocação, a primeira na zona da degola e necessita encontrar o equilíbrio defensivo para voltar ao caminho das vitórias. Sendo assim, a equipe volta a jogar pelo Brasileirão no domingo, às 18h15, contra o Santos, também no Nilton Santos.