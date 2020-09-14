Apesar dos dois gols, Matheus Babi lamenta desatenção do Botafogo na derrota contra o Vasco

Após a derrota do Botafogo para o Vasco por 3 a 2, no Nilton Santos, o atacante Matheus Babi, que marcou os dois gols do Glorioso, lamentou a desatenção da equipe nos momentos decisivos da partida. Apesar de ter balançado as redes, o atacante perdeu um gol feito no fim, e a equipe saiu derrotada no clássico e terminou a rodada na zona de rebaixamento.
- Tivemos um pouco de falta de atenção, mas é continuar trabalhando para que as coisas melhorem. Sempre procuro estar perto da área para quando a bola vier empurrar para o gol - comentou, e dedicou os seus gols.
- Dedico para a minha família, e também ao grupo que se entrega dentro de campo - destacou.
Na tabela, o Botafogo soma nove pontos, na décima sétima colocação, a primeira na zona da degola e necessita encontrar o equilíbrio defensivo para voltar ao caminho das vitórias. Sendo assim, a equipe volta a jogar pelo Brasileirão no domingo, às 18h15, contra o Santos, também no Nilton Santos.
Antes disso, o Botafogo volta a campo na próxima quinta, novamente contra o Vasco, mas dessa vez em partida válida pela quarta fase da Copa do Brasil, às 19h, no Nilton Santos. O jogo de volta será no dia 23, em São Januário, às 21h30.