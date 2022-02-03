Apesar do ataque positivo e dos poréns, 'apagão' da defesa acende o alerta no Vasco

Este repórter chegou a comentar, quando o jogo estava 3 a 0: se o adversário era frágil, caberia ao Vasco ser impiedoso como estava sendo. Comentei também que confirmar a inviolabilidade da defesa também seria fazer o esperado, afinal o Nova Iguaçu mostrava pouca força. Pois é. Há contexto, mas o time cruz-maltino levou dois gols e precisa, sim, da cobrança citada por Zé Ricardo.O contexto é explicado por uma série de fatores: a enorme falta de entrosamento de um elenco todo novo; o fato de ser início de trabalho; as alterações ao longo do segundo tempo - pois suplentes, em tese, não estão em momento técnico melhor que titulares - e a ausência de Yuri Lara, principal marcador do time.