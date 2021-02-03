Apesar de queda precoce, Flamengo e Gabigol são os mais citados da Libertadores de 2020 no Twitter

O Flamengo fez uma campanha decepcionante na Libertadores de 2020, caindo nas oitavas de final para o Racing, da Argentina. Apesar disso, o Rubro-Negro foi o clube mais citado no Twitter levando em consideração os dados gerais do torneio, coletados entre 1º de janeiro de 2020 e 1º de fevereiro de 2021. Já o atacante Gabriel Barbosa foi o mais citado na plataforma entre os jogadores.