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Apesar de queda precoce, Flamengo e Gabigol são os mais citados da Libertadores de 2020 no Twitter

Além de Gabriel Barbosa, outros cinco jogadores do Flamengo compõem o Top-10 mais citados na plataforma entre 1º de janeiro de 2020 e 1º de fevereiro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 18:35

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:35

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo fez uma campanha decepcionante na Libertadores de 2020, caindo nas oitavas de final para o Racing, da Argentina. Apesar disso, o Rubro-Negro foi o clube mais citado no Twitter levando em consideração os dados gerais do torneio, coletados entre 1º de janeiro de 2020 e 1º de fevereiro de 2021. Já o atacante Gabriel Barbosa foi o mais citado na plataforma entre os jogadores.
Entre os 10 jogadores mais citados no Twitter no período, são seis jogadores do Flamengo ao todo, contando com Gabigol. Rodrigo Caio (3º), Arrascaeta (5º), Everton Ribeiro (7º), Vitinho (9º) e Diego Alves (10º). Pedro Geromel, do Grêmio em segundo lugar, Andrés D'Alessandro, do Nacional, do Uruguai, em quarto, Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, em sexto, e Diego Armando Maradona, em oitavo, fecham a lista divulgada pela própria plataforma digital.

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