Apesar de eliminação e tropeço na única viagem, Flamengo fecha o mês invicto; veja o calendário de 2021

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Dezembro iniciou de forma melancólica para o Flamengo, eliminado da Libertadores no dia 1º, diante do Racing e pelas oitavas de final, em pleno Maracanã. O resultado no tempo regulamentar foi um empate (1 a 1), que culminou na disputa de pênaltis, perdida pelo clube. Mas, levando em conta apenas os 90 minutos dos cinco jogos no mês, não houve derrota. Além do duelo diante do Racing, em dezembro, o Flamengo jogou quatro vezes pelo Campeonato Brasileiro: o time de Rogério Ceni venceu três, contra Botafogo, Santos e Bahia, e empatou com o Fortaleza, a partida mais recente, cujo resultado foi frustrante, pelas pretensões na tabela e pelo baixo rendimento, na única viagem da delegação rubro-negra no mês.

Logo após o jogo da última rodada, Ceni, inclusive, fez um balanço do início de sua passagem pelo Rubro-Negro - até aqui, são quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, o que rende um aproveitamento de 53,3%.

- Nesses quase 45, 50 dias que estou aqui, estou tentando resgatar o bom futebol. Claro que quando não se tem a vitória - e o Flamengo é um time que foi feito para vencer sempre, está acostumado desde o ano passado, todos os jogos está muito próximo da vitória -, é natural que a pessoa que está do outro lado desanime um pouco, fique um pouco chateado. A produção do time hoje foi realmente abaixo do que a gente esperava - falou, emendando:

- Mas vamos continuar trabalhando. Mas vamos tentar contra o Fluminense, no clássico, a vitória para a gente seguir na briga. Não vamos desistir. Vamos continuar na briga pelo título.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado do Brasileiro. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder, São Paulo, chegou aos 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados, cabe destacar.

Agora, restam 12 jogos para o Flamengo até o fim do Brasileiro, a serem disputados até fevereiro de 2021. Confira abaixo o calendário do clube: