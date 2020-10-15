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futebol

Apesar de derrota, Botafogo não tem chance de voltar ao Z4 nesta rodada

Pior cenário para o Alvinegro com próximos jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro deixaria a equipe de Bruno Lazaroni uma posição acima da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 17:21

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:21

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
É certo que o Botafogo não termina a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Apesar de ter sido derrotado pelo Grêmio por 3 a 1 na última quarta-feira, na Arena, o desenrolar das partidas da competição não abre a possibilidade para a equipe de Bruno Lazaroni terminar nas quatro últimas posições.
Não por isso, contudo, que a situação é simples. Atualmente, ainda com três jogos para finalizar a rodada, o Botafogo está a três pontos do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento e que entra em campo diante do Goiás, outra equipe do Z4, na sexta-feira, em Goiânia.
Situação atual da tabela do Brasileirão:15º. Botafogo (18 pontos)16º. Coritiba (16)17º. Bahia (15)18. Athletico (15)19. Bragantino (12)20. Goiás (9)
Jogos restantes da 16ª rodada:Ceará (13º) x São Paulo (4º) - AdiadoFlamengo (2º) x RB Bragantino - Quinta-feira​Vasco (12º) x Fortaleza (8º) - AdiadoGoiás x Bahia - Sexta-feira
No que diz respeito à colocação, o pior cenário para o Botafogo, na situação atual, seria uma vitória do Bahia sobre o Goiás. Caso aconteça, o Tricolor chega a 18 pontos e, pela quantidade de triunfos, chegaria à 13ª posição, empurrando o Botafogo para 16ª, um lugar acima da zona de rebaixamento.
Triunfos de Goiás e/ou RB Bragantino mexem diretamente nas posições da zona de rebaixamento, mas não necessariamente na colocação do Botafogo.

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