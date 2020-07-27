Apesar da queda na Copa NE, Daniel Paulista vê evolução no Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Fim da linha para o Sport na Copa do Nordeste. Após empatar sem gols com o Fortaleza no tempo normal, o Leão foi superado nas penalidades máximas, resultado que sepultou o sonho do tetracampeonato regional.Apesar do revés e do momento delicado que o time atravessa, o técnico Daniel Paulista enxergou coisas positivas no time.

'Nós vimos uma equipe mais solta, criando inúmeras dificuldades para o adversário, fomos melhores durante toda a partida, mas não conseguimos traduzir essa melhor estratégia e o melhor rendimento de jogo em vitória. Ainda está faltando alguns ajustes, principalmente do meio para o ataque, um encaixe melhor e ser mais incisivo nas jogadas para transformar isso em resultados positivos', afirmou o comandante.

Sem o torneio regional pela frente, o Sport volta as atenções para o Pernambucano, onde começa a partir desta segunda-feira, a definir a sua luta contra o rebaixamento no quadrangular da morte.