AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Apesar da queda na Copa NE, Daniel Paulista vê evolução no Sport

Treinador viu o Leão dominar o Fortaleza e espera ajustar alguns pontos do elenco...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 23:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 23:34
Crédito: Divulgação/Sport
Fim da linha para o Sport na Copa do Nordeste. Após empatar sem gols com o Fortaleza no tempo normal, o Leão foi superado nas penalidades máximas, resultado que sepultou o sonho do tetracampeonato regional.Apesar do revés e do momento delicado que o time atravessa, o técnico Daniel Paulista enxergou coisas positivas no time.
'Nós vimos uma equipe mais solta, criando inúmeras dificuldades para o adversário, fomos melhores durante toda a partida, mas não conseguimos traduzir essa melhor estratégia e o melhor rendimento de jogo em vitória. Ainda está faltando alguns ajustes, principalmente do meio para o ataque, um encaixe melhor e ser mais incisivo nas jogadas para transformar isso em resultados positivos', afirmou o comandante.
Sem o torneio regional pela frente, o Sport volta as atenções para o Pernambucano, onde começa a partir desta segunda-feira, a definir a sua luta contra o rebaixamento no quadrangular da morte.
Lembrando que, desde a volta do futebol, o Sport não conseguiu vencer. Em quatro jogos, o Leão foi superado por Santa Cruz e Fortaleza e empatou com o Confiança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
A decisão rara que autorizou retirar nome da mãe de certidão no ES
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 29 de julho de 2026
Imagem de destaque
Mãe luta com filho para salvar a ex-companheira dele de ataque no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados