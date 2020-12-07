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futebol

Apesar da pressão para a mudança, Ricardo Sá Pinto segue no Vasco

Treinador português segue no comando do Cruz-Maltino embora haja problemas e críticas internas e externas. Próxima partida é contra o Fluminense, no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 19:04

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:04

Crédito: AFP
Por ora, ele fica. Apesar de toda a pressão interna e externa sobre o técnico Ricardo Sá Pinto e sobre a diretoria para demiti-lo, o treinador permanece no comando da equipe. O próximo desafio é contra o Fluminense, no domingo.São 12 partidas do português no clube e apenas duas vitórias. Há problemas internos, um elenco questionado e a política respingando no futuro. Mas o presidente do clube, Alexandre Campello, entende que não é hora de mudança.
Pela manhã, membros de uma torcida organizada estiveram na frente do CT do Almirante e protestaram com uma faixa. Após a goleada para o Grêmio, treinaram no local somente os atletas que não viajaram para Porto Alegre (RS).
Com 24 pontos em 23 jogos, o Vasco abre a zona de rebaixamento. O time não vence desde a partida contra o Sport, no dia 14 de novembro.

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