Apesar da pressão para a mudança, Ricardo Sá Pinto segue no Vasco

Por ora, ele fica. Apesar de toda a pressão interna e externa sobre o técnico Ricardo Sá Pinto e sobre a diretoria para demiti-lo, o treinador permanece no comando da equipe. O próximo desafio é contra o Fluminense, no domingo.São 12 partidas do português no clube e apenas duas vitórias. Há problemas internos, um elenco questionado e a política respingando no futuro. Mas o presidente do clube, Alexandre Campello, entende que não é hora de mudança.