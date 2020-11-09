Apesar da liderança, Coudet lamenta empate dentro de casa

O Internacional encerra o domingo com um sabor amargo. Apesar da liderança isolada do Brasileirão, o Colorado empatou por 2 a 2 com o Coritiba no Beira-Rio e perdeu a chance de abrir vantagem.Na coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Coudet analisou o desempenho da sua equipe, mas viu a desvantagem numérica como fator importante para a vitória escapar.

‘Creio que dominamos o primeiro tempo, tivemos situações. Talvez tivemos alguns erros e chegaram ao nosso gol, uma jogada de bola na trave. Mas vi uma equipe superior. No início o gol deles, a expulsão, não deixamos de tentar ganhar com um a menos. Uma bola parada eles empataram. Comparar o mesmo rendimento com um a menos é difícil, mas equipe sempre teve atitude e vontade de ficar com os três pontos. Acho que geramos mais perigo com 10 do que o rival. Escaparam dois pontos’, declarou.