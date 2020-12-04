Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar da eliminação, Gil valoriza atuação do Vasco: 'Estou orgulhoso do time que temos'
futebol

Apesar da eliminação, Gil valoriza atuação do Vasco: 'Estou orgulhoso do time que temos'

Volante cruz-maltino faz coro ao discurso do técnico Ricardo Sá Pinto. Time de São Januário, mesmo assim, acabou fora da Copa Sul-Americana após perder para o Defensa y Justicia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 14:45

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 14:45

Crédito: Leonardo Gil chegou ao Vasco e logo se tornou titular da equipe (Reprodução Instagram/Leo Gil
Há quem tente ver lado positivo para o Vasco se reerguer na temporada. O meio-campista Leonardo Gil, por exemplo, entende que o time fez uma boa atuação diante do Defensa y Justicia, na última quinta-feira, em São Januário.- Penso que nós fizemos uma grande partida. Não tivemos o resultado que queríamos. Na partida de ida não merecemos vencer (terminou empatado), tínhamos consciência. Hoje (quinta), criamos seis chances, mas são detalhes. Tivemos um erro e eles tiveram uma chance. Estou orgulhoso do time que temos. Agora é olhar para frente, lutar no Brasileirão - afirmou.
De fato, apesar de atuar 70 minutos com o mesmo sistema tático com três zagueiros, o Cruz-Maltino teve, nos dois tempos, chances claras de fazer até mais de um gol. O próprio técnico Ricardo Sá Pinto concorda com Gil.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Mas não há tempo para o Vasco lamentar. Já neste domingo, o time encara o Grêmio, fora de casa. O time cruz-maltino ainda não deverá contar com o centroavante Germán Cano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados