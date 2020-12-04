Apesar da eliminação, Gil valoriza atuação do Vasco: 'Estou orgulhoso do time que temos'

Há quem tente ver lado positivo para o Vasco se reerguer na temporada. O meio-campista Leonardo Gil, por exemplo, entende que o time fez uma boa atuação diante do Defensa y Justicia, na última quinta-feira, em São Januário.- Penso que nós fizemos uma grande partida. Não tivemos o resultado que queríamos. Na partida de ida não merecemos vencer (terminou empatado), tínhamos consciência. Hoje (quinta), criamos seis chances, mas são detalhes. Tivemos um erro e eles tiveram uma chance. Estou orgulhoso do time que temos. Agora é olhar para frente, lutar no Brasileirão - afirmou.