Apesar da eliminação, Bahia volta a marcar gols após cinco partidas

A Copa do Brasil chegou ao fim para o Bahia. Na noite da última quarta-feira, o Tricolor bateu o Atlético-MG, mas não foi o suficiente para vencer no agregado e está fora do torneio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se a eliminação chateou a torcida, ao menos o elenco de Dado Cavalcanti pode respirar aliviado na produção ofensiva.
Após cinco partidas sem balançar as redes, o Bahia quebrou a maldição contra o Galo e anotou dois gols.
Agora, fica a expectativa que o time possa melhorar o seu rendimento nas quatro linhas dentro do Brasileirão e volte a subir na tabela.
O próximo jogo do Bahia acontece no sábado, quando o Tricolor mede forças contra o Cuiabá.