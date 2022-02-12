Apesar da derrota, Veiga valoriza campanha do Palmeiras no Mundial: 'Não é fácil chegar aqui'

O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1, pelo Chelsea, na prorrogação e acabou como vice do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi. O gol palmeirense foi marcado por aquele que costuma balançar a rede em decisões: Raphael Veiga. Na saída de campo, ele admitiu a tristeza em relação ao resultado, mas valorizou todo o processo que levou o time conquistar a chance de disputar esse grande título.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Acostumado a marcar gols em partidas decisivas, como já havia feito na Libertadores, o camisa 23 foi incumbido de bater o pênalti que, naquele momento, igualou o marcador. Apesar da decepção, por não ter levado o sonhado Mundial, ele fez questão de exaltar a dificuldade que chegar até onde o Verdão. Segundo o meia, a equipe saiu muito mais madura dessa disputa.

- A gente tem que saber valorizar tudo o que a gente fez até aqui, lógico que a gente queria ganhar, chegar aqui não é fácil. Jogar de igual para igual como uma equipe dessa, que talvez seja a melhora da Europa, tirou outro times. Tem que valorizar o que gente fez, a gente não chegou aqui por sorteio, por acaso, a gente tem os nosso méritos. Acho que é isso, a gente fica chateado, mas sai daqui muito feliz pela disposição de cada um, nesses dois jogos. A gente sai muito mais maduro, triste, mas com a cabeça erguida sempre - disse à Band.

Veiga também comentou o que pode ter dado a vitória ao Chelsea, que acabou levando vantagem em gol de pênalti marcado pelo VAR, assim como aconteceu com o próprio camisa 23. De acordo com o meia, foram coisas pontuais que fizeram a diferença, como chances perdidas pelo Palmeiras no início do jogo.

- Acho que são coisas pontuais, às vezes a gente podia chegar nas chances do começo do jogo que a gente teve, fazer um gol para o jogo ser diferente. São lances pontuais, e eles acabaram fazendo mais gols do que a gente.

O Palmeiras fica com o vice-campeonato mundial deste ano e volta ao Brasil perto do início da madrugada de sábado para domingo, chegando em São Paulo durante a tarde. Em seguida, o clube já volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paulista e, em breve, da Recopa Sul-Americana.