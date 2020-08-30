Apesar da derrota, Arthur Caíke vê alguns bons momentos do Cruzeiro

Crédito: Arhtur foi um dos poucos destaques positivos do Cruzeiro no clássico contra o América-MG-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Arthur Caíke fez um belo gol de falta na derrota para o América-MG, por 2 a 1, neste sábado, 29 de agosto, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B. Além do tento, o jogador foi um dos poucos destaques positivos do Cruzeiro no clássico contra o Coelho.

A derrota e o pequeno jejum de jogos sem vencer, já são quatro, incomoda Arthur, mas ele destaca que o Cruzeiro ainda precisa de de mais encaixe para achar a formação ideal e tornar a equipe mais competitiva.

-Foi um jogo difícil hoje e a gente sabia da qualidade do time do América que vem há um ano e meio treinando e jogando juntos. A gente tem que ter paciência.O torcedor também. É um começo, a gente está procurando encaixar o mais rápido possível. Já são quatro jogos sem vitória, mas a gente está trabalhando firme, em busca do melhor-disse Arthur após o jogo em entrevista ao canal Premiere. Uma das esperanças do Cruzeiro de tornar a parte ofensiva mais efetiva, Arthur Caíke viu coisas boas na equipe, principalmente no segundo tempo, quando conseguiu o seu gol, reagindo após uma etapa inicial muito ruim.