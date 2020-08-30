Apesar da derrota, Arthur Caíke vê alguns bons momentos do Cruzeiro

Arthur Caíke fez um belo gol de falta na derrota para o América-MG, por 2 a 1, neste sábado, 29 de agosto, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B. Além do tento, o jogador foi um dos poucos destaques positivos do Cruzeiro no clássico contra o Coelho.
A derrota e o pequeno jejum de jogos sem vencer, já são quatro, incomoda Arthur, mas ele destaca que o Cruzeiro ainda precisa de de mais encaixe para achar a formação ideal e tornar a equipe mais competitiva.
-Foi um jogo difícil hoje e a gente sabia da qualidade do time do América que vem há um ano e meio treinando e jogando juntos. A gente tem que ter paciência.O torcedor também. É um começo, a gente está procurando encaixar o mais rápido possível. Já são quatro jogos sem vitória, mas a gente está trabalhando firme, em busca do melhor-disse Arthur após o jogo em entrevista ao canal Premiere. Uma das esperanças do Cruzeiro de tornar a parte ofensiva mais efetiva, Arthur Caíke viu coisas boas na equipe, principalmente no segundo tempo, quando conseguiu o seu gol, reagindo após uma etapa inicial muito ruim.
-Hoje não conquistamos os três pontos, mas temos coisas boas pra pegar do segundo tempo, que foi muito bom. A gente tem que procurar trabalhar a bola como foi no segundo tempo. Não tem tempo pra ficar lamentando. Estou feliz pelo primeiro gol (pelo Cruzeiro). Espero que venha mais. É tirar as coisas boas do segundo tempo pra que a gente possa voltar a vencer- disse o atacante do Cruzeiro que deverá ser o titular no próximo jogo, quarta-feira, 2 de setembro, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa.