Apesar da derrota, Abel Ferreira exalta atuação de Vinicius: 'Não merecia'

Crédito: César Greco/Palmeiras

Titular na derrota para o Coritiba nesta quarta-feira (17), Vinicius Silvestre fez sua sua segunda partida pelo profissional do Palmeiras depois de quase cinco anos sem atuar.

ATUAÇÕES: Kuscevic é expulso e é o pior em derrota do Palmeiras

Mesmo tendo sofrido o gol nos minutos finais, o arqueiro recebeu elogios do técnico Abel Ferreira:

- Nós temos um grande número um (Weverton), mas a verdade é que Jailson e Vinicius trabalham muito. Uma das minhas regras é premiar o trabalho, dedicação, esforço e a qualidade. De fato, Vinicius não merecia a derrota, ainda mais com o lateral-direito colocando a bola na gaveta com o pé esquerdo. Gostei pela serenidade, pela calma e pela tranquilidade. Teve que fazer uma ou duas defesas e fiquei contente com o desempenho dele.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO comandante português ainda ressaltou que não ficou feliz com resultado final e que o objetivo era voltar para São Paulo com os três pontos:

- Tenho que assumir que o resultado não é do nosso agrado. Não foi para isso que viemos aqui, tínhamos a intenção clara de ganhar o jogo. Triste o placar, mas levamos alguns aspectos positivos daqui.