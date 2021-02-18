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futebol

Apesar da derrota, Abel Ferreira exalta atuação de Vinicius: 'Não merecia'

Quase cinco anos depois, o goleiro cria da base fez sua segunda partida pelo profissional do Palmeiras e foi elogiado pelo treinador português...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 07:30
Crédito: César Greco/Palmeiras
Titular na derrota para o Coritiba nesta quarta-feira (17), Vinicius Silvestre fez sua sua segunda partida pelo profissional do Palmeiras depois de quase cinco anos sem atuar.
ATUAÇÕES: Kuscevic é expulso e é o pior em derrota do Palmeiras
Mesmo tendo sofrido o gol nos minutos finais, o arqueiro recebeu elogios do técnico Abel Ferreira:
- Nós temos um grande número um (Weverton), mas a verdade é que Jailson e Vinicius trabalham muito. Uma das minhas regras é premiar o trabalho, dedicação, esforço e a qualidade. De fato, Vinicius não merecia a derrota, ainda mais com o lateral-direito colocando a bola na gaveta com o pé esquerdo. Gostei pela serenidade, pela calma e pela tranquilidade. Teve que fazer uma ou duas defesas e fiquei contente com o desempenho dele.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO comandante português ainda ressaltou que não ficou feliz com resultado final e que o objetivo era voltar para São Paulo com os três pontos:
- Tenho que assumir que o resultado não é do nosso agrado. Não foi para isso que viemos aqui, tínhamos a intenção clara de ganhar o jogo. Triste o placar, mas levamos alguns aspectos positivos daqui.
O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (19) diante do São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em jogo adiado pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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