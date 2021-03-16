Apesar da decisão do governo de Minas Gerais, CBF mantém jogo e Vasco viaja nesta terça

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Apesar da decisão do governo de Minas Gerais de proibir jogos de outros estados na região a partir desta quarta, a CBF informou ao Vasco que os jogos da Copa do Brasil desta semana estão mantidos. Com isso, o Gigante da Colina irá seguir a sua programação normalmente e viajará para Poços de Caldas (MG) nesta terça. a informação foi inicialmente publicada pela Uol, e conformada pelo Lance!

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Antes disso, o técnico Marcelo Cabo comandou um trabalho tático no CT do Almirante, na Cidade de Deus, em busca de implementar a sua metodologia de jogo e seguir a programação visando o duelo contra a Caldense, nesta quinta, às 21h30, no Estádio Ronaldão, na estreia do clube na Copa do Brasil 2021.

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Em entrevista à VascoTV, o volante Bruno Gomes falou sobre o trabalho com a nova comissão técnica e projetou o duelo decisivo contra a equipe de Minas Gerais, que segue invicta na temporada. Dos quatro jogos disputados, o time de Poço de Caldas empatou duas e conquistou duas vitórias sobre Cruzeiro e América.

– A formação que estamos jogando hoje é um pouco diferente da que terminou o Brasileiro. Eu particularmente gosto bastante por privilegiar o jogo apoiado. Tenho jogado com o Andrey do meu lado e ele me ajuda bastante. O time está se adaptando. O professor pede para não termos medo de jogar, que o meio participe bastante, ajude o ataque – salientou Bruno Gomes, e em seguida complementou.

Além disso, a viagem de ônibus busca facilitar a logística do retorno ao Rio de Janeiro, visto que o Vasco encara o Botafogo no próximo sábado, em São Januário. Caso fosse de avião, o elenco só chegaria na tarde de sexta e só teria uma sessão de treinos antes do clássico.