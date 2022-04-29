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futebol

Apenas um parceiro está 'no páreo' por SAF no Bahia, garante presidente

Guilherme Bellintani garantiu não ter pressa para concluir estruturação de projeto no Esquadrão...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 09:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 09:31
Apesar de não citar abertamente o Grupo City, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, afirmou em entrevista que as conversas para formatação de parceira rumo a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) estão, neste momento, limitadas a um único interessado. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm palavras ditas por conta de evento onde o clube apresentou seu novo patrocinador (a empresa de energia Acelen), Bellintani fez questão de frisar a minúcia que o projeto tem sido abordado, priorizando a atenção aos detalhes do que estabelecer qualquer tipo de prazo de conclusão.
Para o mandatário do Esquadrão, o momento é de analisar todos os cenários visando, no futuro, a tranquilidade de que o processo resultará em algo "com estrutura, tenha longevidade e traga a principal satisfação para o torcedor, que é um clube mais competitivo".
- A gente tem conversado exclusivamente com um único parceiro. As conversas são diárias. A nossa equipe, que é formada por um núcleo principal com cinco pessoas, tem trabalhado diariamente. A gente está numa reta final, mas o tempo será o tempo necessário para fazer uma coisa madura e cuidadosa. Eu disse isso e direi sempre: o que eu quero é que daqui a 10, 20 anos, a gente olhe para trás e veja que o cuidado que tivemos nesse momento foi muito importante para que o projeto nasça com estrutura, tenha longevidade e traga a principal satisfação para o torcedor, que é um clube mais competitivo, que consiga ter uma melhoria esportiva, consiga disputar campeonato de alto nível. Esse é o nosso cuidado - disse o presidente do Bahia.
- A gente tem um prazo interno, a gente aprovou um cronograma interno de trabalho. Esse cronograma já foi mudado uma vez, porque a gente decidiu incorporar nessa fase uma pré-divulgação, outras coisas que nós só faríamos depois da divulgação. Então não tem prazo do trabalho que a gente estabeleceu - completou.
No âmbito esportivo, a equipe de Guto Ferreira se concentra em manter a liderança da segundona onde o próximo desafio será nesta sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em visita ao Ituano.
Crédito: Bellintaniémandatáriodoclubedesde2018(Divulgação/ECBahia

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