Apenas um parceiro está 'no páreo' por SAF no Bahia, garante presidente

Apesar de não citar abertamente o Grupo City, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, afirmou em entrevista que as conversas para formatação de parceira rumo a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) estão, neste momento, limitadas a um único interessado. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm palavras ditas por conta de evento onde o clube apresentou seu novo patrocinador (a empresa de energia Acelen), Bellintani fez questão de frisar a minúcia que o projeto tem sido abordado, priorizando a atenção aos detalhes do que estabelecer qualquer tipo de prazo de conclusão.

Para o mandatário do Esquadrão, o momento é de analisar todos os cenários visando, no futuro, a tranquilidade de que o processo resultará em algo "com estrutura, tenha longevidade e traga a principal satisfação para o torcedor, que é um clube mais competitivo".

- A gente tem conversado exclusivamente com um único parceiro. As conversas são diárias. A nossa equipe, que é formada por um núcleo principal com cinco pessoas, tem trabalhado diariamente. A gente está numa reta final, mas o tempo será o tempo necessário para fazer uma coisa madura e cuidadosa. Eu disse isso e direi sempre: o que eu quero é que daqui a 10, 20 anos, a gente olhe para trás e veja que o cuidado que tivemos nesse momento foi muito importante para que o projeto nasça com estrutura, tenha longevidade e traga a principal satisfação para o torcedor, que é um clube mais competitivo, que consiga ter uma melhoria esportiva, consiga disputar campeonato de alto nível. Esse é o nosso cuidado - disse o presidente do Bahia.

- A gente tem um prazo interno, a gente aprovou um cronograma interno de trabalho. Esse cronograma já foi mudado uma vez, porque a gente decidiu incorporar nessa fase uma pré-divulgação, outras coisas que nós só faríamos depois da divulgação. Então não tem prazo do trabalho que a gente estabeleceu - completou.

No âmbito esportivo, a equipe de Guto Ferreira se concentra em manter a liderança da segundona onde o próximo desafio será nesta sexta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em visita ao Ituano.