Apenas com reserva em campo, Corinthians se reapresenta após bater o Santos

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira (22), no CT Joaquim Grava, após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo (21), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares no clássico fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do Centro de Treinamentos.

Os demais participaram de um atividade de posse de bola promovida pelo técnico Sylvinho, que abriu o treino.

No fim, o treinador corintiano promoveu um trabalho de enferentamento, dividindo o grupo em três times disputando pequenos jogos em campo reduzido.

O volante Cantillo, que já havia ficado de fora do duelo contra o Santos, por conta de um incômodo na região posterior da coxa direita, teve lesão constatada e iniciou tratamento com o Departamento de Fisioterpaia corintiano.

O Timão volta a entrar em campo nesta quinta-feira (25), às 20h, contra o Ceará, no estádio do Castelão, em Fortaleza.