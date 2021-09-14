Apalavrado com o Vasco, Nene encaminha rescisão com o Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Um retorno desejado por parte considerável da torcida do Vasco deverá mesmo ocorrer. O meia Nene está encaminhando, na manhã desta terça-feira, a rescisão contratual com o Fluminense. O LANCE! apurou que o jogador está apalavrado com o clube de São Januário, ele deverá voltar ao clube que defendeu entre 2015 e 2018.

A notícia do acordo para distrato foi divulgada na última madrugada pelos canais "Raiz Tricolor" e "Machão da Gama". No Tricolor das Laranjeiras desde julho de 2019, Nene vinha sem espaço nos últimos meses. A não renovação no final desde ano era um caminho natural e está sendo, assim, antecipada.

A decisão está tomada desde esta segunda-feira e será formalizada em encontro com o presidente Mário Bittencourt nesta terça.No Vasco, Nene liderou um time que quase conseguiu fazer da reação histórica a manutenção na primeira divisão em 2015. Depois participou da temporada de retorno à Série A, em 2016. Confirmada a volta a São Januário, terá papel de guiar o meio-campo em outra arrancada, esta para o acesso.