Aos 76 anos, morre Assis, ex-zagueiro e ídolo do Fluminense; clube lamenta

Na noite desta quarta-feira, morreu, aos 76 anos, o ex-zagueiro e ídolo do Fluminense rancisco de Assis Luz da Silva, mais conhecido como Assis. A causa não foi divulgada. Através das redes sociais, o clube lamentou e afirmou que cumprirá um minuto de silêncio na partida contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Brasileirão, em homenagem a ele.
Assis participou de mais de 400 jogos com a camisa Tricolor como quarto zagueiro. Ele fez parte do elenco campeão brasileiro em 1970 e conquistou o Campeonato Carioca em 1969, 1971, 1973 e 1975.
O ex-atleta começou a carreira no Remo, na década de 60, onde também foi ídolo. Em 1968, Assis chegou ao Fluminense, onde permaneceu até 1975.