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Aos 76 anos, morre Assis, ex-zagueiro e ídolo do Fluminense; clube lamenta

Pelas redes sociais, Tricolor afirmou que fará um minuto de silêncio em homenagem ao jogador na partida contra o Corinthians, no domingo...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 14:22
Crédito: Reprodução/Twitter
Na noite desta quarta-feira, morreu, aos 76 anos, o ex-zagueiro e ídolo do Fluminense rancisco de Assis Luz da Silva, mais conhecido como Assis. A causa não foi divulgada. Através das redes sociais, o clube lamentou e afirmou que cumprirá um minuto de silêncio na partida contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Brasileirão, em homenagem a ele.
Assis participou de mais de 400 jogos com a camisa Tricolor como quarto zagueiro. Ele fez parte do elenco campeão brasileiro em 1970 e conquistou o Campeonato Carioca em 1969, 1971, 1973 e 1975.
O ex-atleta começou a carreira no Remo, na década de 60, onde também foi ídolo. Em 1968, Assis chegou ao Fluminense, onde permaneceu até 1975.

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