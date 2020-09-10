Aos 76 anos, morre Assis, ex-zagueiro e ídolo do Fluminense; clube lamenta

Na noite desta quarta-feira, morreu, aos 76 anos, o ex-zagueiro e ídolo do Fluminense rancisco de Assis Luz da Silva, mais conhecido como Assis. A causa não foi divulgada. Através das redes sociais, o clube lamentou e afirmou que cumprirá um minuto de silêncio na partida contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Brasileirão, em homenagem a ele.