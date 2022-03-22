Aos 65 anos, fã de Arrascaeta ganha surpresa e convite do ídolo para ida inédita ao Maracanã: 'Muita emoção'

Por volta das 14h20 do último domingo, a reportagem do LANCE! no Maracanã encontrou com Regina e Flávio Canedo. Quem são? A senhora de 65 anos recém-completados é fã de Arrascaeta e, a convite do uruguaio após um vídeo do sobrinho Flávio viralizar nas redes sociais, foi emocionada para o local e pôde assistir a um jogo do estádio pela primeira vez, no último domingo, e viu de perto a vitória do Flamengo sobre o Vasco, por 1 a 0. Após a classificação à final do Carioca. a Tia Regina falou com alegria da experiência vivida.- Sensação boa de ir ao Maracanã, ver os jogadores, o Arrascaeta. Pena que não deu para falar com ele. Vi ele passando de longe e ele só acenou com a mão, mas foi maravilhoso. Me senti muito bem no Maracanã, foi a primeira vez para ver um jogo. Foi muito bom e vou voltar outras vezes - falou ao LANCE!.

Regina estava feliz a caminho do Setor Maracanã Mais. Ao ser abordada, não escondeu a sensação: "É muita emoção, muita mesmo, estou realizada demais!". Segundo relato recente do sobrinho, ela nunca tinha o acompanhado nos jogos pois não se sentia à vontade por não ter a dentição completa.

E Arrascaeta, quando viu as postagens de Flávio Canedo, que deu uma camisa do Fla personalizada com nome e número do uruguaio à tia, não hesitou: o próprio meia, chamado carinhosamente de "meu gringo" por Regina, o procurou nas redes sociais para oferecer ingressos para o jogo de ontem. Em seguida, o craque ainda gravou um vídeo especial de aniversário:

- Alô, tia Regina! Aqui é Arrasca, queria mandar um grande abraço e desejar tudo de bom para você. Domingo te espero no Maraca - falou o camisa 14. Ao L!, Flávio Canedo contou mais detalhes de como a história da surpresa para a tia chegou ao Arrascaeta e sobre a emoção após o contato com o ídolo.

- Foi muito, muito emocionante. Sempre vou ao estádio, aos jogos, já tive contato com alguns jogadores, mas não com a proporção com o Arrascaeta. E o Arrascaeta é ídolo demais, não só pelos gols, assistências, mas pelo ser humano que é, simples. Tenho que citar o perfil "Se ficar p*** é pior", que mandou a história da minha tia para o Arrascaeta e fez o contato para que ele me mandasse mensagem no Instagram - falou Canedo, prosseguindo:

- Quando o Arrascaeta veio falar comigo, falei "que isso, que isso!". Não acreditei que o Arrascaeta estava falando comigo, tive que esperar uns cinco minutos até a adrenalina diminuir. Eu expliquei para ele que a minha tia não tinha o conhecimento das letras, então ela não teria tanta emoção se recebesse uma mensagem por escrito. Daí o Arrascaeta avisou que não teria problema, e enviou um vídeo. Minha tia se derramou toda.Moradora de Nova Iguaçu, a flamenguista e fã do Arrascaeta nos revelou que esperava um gol dele diante do Vasco, o que não foi possível. Mas, em novo contato conosco, Regina projetou a final do Cariocão, que pode dar ao Fla o inédito tetracampeonato estadual, e explicou a preferência por um adversário.

- Acho que tem que ser Flamengo e Fluminense por causa da rivalidade e porque estamos um pouco atravessados com eles. Temos que ganhar deles.

> Veja a tabela do Cariocão

A FINAL DO CARIOCA

Para fazer a alegria da tia Regina e de outros mais de 40 milhões de torcedores, o Flamengo começa a disputar a decisão do Carioca só no dia 30 (ou 31, a Ferj ainda não bateu o martelo quanto às datas das finais), contra Fluminense ou Botafogo. O elenco se reapresenta nesta quarta, no Ninho do Urubu.