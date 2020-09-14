Aos 39 anos, Nenê vem tendo a sua maior média de gols da carreira

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Não é de hoje que Nenê vem sendo decisivo pelos gramados brasileiros. Aliás, aos 39 anos de idade, com mais de 200 gols no currículo e boa passagem pela Europa, dá pra afirmar que o meia escreveu uma carreira de sucesso ao longo de sua trajetória, sendo peça-chave na maioria dos times em que atuou. E no Fluminense não tem sido diferente.

Em 2020, Nenê ostenta a impressionante marca de 17 gols em apenas 28 jogos. Uma média de 0,60 tentos por partida, a maior de sua carreira. Nem mesmo quando foi o camisa 10 do Paris Saint-Germain, onde se tornou ídolo, o jogador teve um rendimento ofensivo tão alto.

Na sua melhor temporada na França, em 2011/2012, o apoiador marcou 27 vezes em 47 atuações, seu recorde até então em volume e também em média (0,57). Esse último, no entanto, já vem sendo superado. E se mantiver esse ritmo até o fim do Brasileiro, certamente também baterá em números gerais.

TEMPORADAS ARTILHEIRAS DE NENÊ- Por ordem de gols marcados