Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Aos 39 anos, Nenê vem tendo a sua maior média de gols da carreira

Meia vem sendo um dos destaques do Fluminense na temporada...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 15:14
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Não é de hoje que Nenê vem sendo decisivo pelos gramados brasileiros. Aliás, aos 39 anos de idade, com mais de 200 gols no currículo e boa passagem pela Europa, dá pra afirmar que o meia escreveu uma carreira de sucesso ao longo de sua trajetória, sendo peça-chave na maioria dos times em que atuou. E no Fluminense não tem sido diferente.
Em 2020, Nenê ostenta a impressionante marca de 17 gols em apenas 28 jogos. Uma média de 0,60 tentos por partida, a maior de sua carreira. Nem mesmo quando foi o camisa 10 do Paris Saint-Germain, onde se tornou ídolo, o jogador teve um rendimento ofensivo tão alto.
Na sua melhor temporada na França, em 2011/2012, o apoiador marcou 27 vezes em 47 atuações, seu recorde até então em volume e também em média (0,57). Esse último, no entanto, já vem sendo superado. E se mantiver esse ritmo até o fim do Brasileiro, certamente também baterá em números gerais.
TEMPORADAS ARTILHEIRAS DE NENÊ- Por ordem de gols marcados
11/12 - PSG - 27 gols em 47 jogos - 0,57 g/j2016 - Vasco - 21 gols em 55 jogos - 0,38 g/j10/11 - PSG - 20 gols em 51 jogos - 0,39 g/j2020 - Fluminense - 17 gols em 28 jogos - 0,60 g/j09/10 - Monaco - 15 gols em 41 jogos - 0,36 g/j

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados