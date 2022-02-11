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Aos 37 anos, Thiago Silva busca 'ano perfeito' e tem Mundial e Copa como metas para 2022

Os dois títulos seriam inéditos na carreira do zagueiro brasileiro; a primeira conquista pode vir com o Chelsea já neste sábado, diante do Palmeiras...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 19:00
Mesmo com uma longa e vitoriosa carreira, Thiago Silva segue em busca de mais títulos em 2022, que pode ser o "ano perfeito" da carreira do jogador. Já próximo dos 40 anos, o zagueiro almeja levantar troféus inéditos e expressivos: o Mundial de Clubes da FIFA, com o Chelsea (ING), e a Copa do Mundo, com a Seleção Brasileira.> Veja quais são os clubes com mais títulos de Intercontinental/Mundial da FifaO primeiro título, inclusive, pode vir já neste sábado, uma vez que os Blues enfrentam o Palmeiras no Estádio Mohammed Bin Zayed, às 13h30 (de Brasília), pela final do Mundial. Dessa forma, em entrevista à TV Band após a vitória sobre o Al Hilal, Thiago Silva destacou que enfrentar o Palmeiras será uma "pedreira" e ressaltou a importância de estar motivado para vencer.
- Sabemos da responsabilidade que é jogar essa competição. Eu, como bom brasileiro, tenho procurado motivar a minha equipe, mas a motivação tem que vir de dentro de cada um. E o Chelsea tem motivação de sobra para conquistar esse campeonato - declarou.
> Veja e simule a tabela da Premier LeagueA oportunidade de jogar o Mundial de 2021, vale lembrar, bateu na trave. O PSG, clube o qual defendia antes de desembarcar em Londres, chegou até a final da Champions League 2019/2020. No entanto, como não conseguiu superar o Bayern de Munique, ficou com o vice.
- É motivo de muito orgulho. É um dia especial, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar passando por esse momento. Fico muito feliz, sou muito grato por tudo o que já vivi aqui dentro, o que vou viver. Espero que essa marca possa ser ampliada cada vez mais. O mais importante é ainda estar servindo a Seleção Brasileira, com muito prazer, com muito orgulho - afirmou Thiago Silva, ao site da CBF.
Titular nas Copas de 2014 - capitão nesta - e de 2018, o zagueiro ainda performa em alto nível. Atualmente, ele disputa posição com Marquinhos, do PSG, e Éder Militão, do Real Madrid, mas com as credenciais que tem apresentado ano após ano, é um forte candidato a ser escalado para o primeiro jogo do Brasil entre os 11 iniciais no Qatar.
Crédito: ThiagoSilvaétitulardoChelsea(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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