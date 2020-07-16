Aos 23 anos e recém-campeão, Gabigol chega a oito artilharias na carreira

Expulso na ida da final do Campeonato Carioca, Gabigol não pôde estar em campo na última quarta-feira, quando o Flamengo sagrou-se campeão estadual após nova vitória (1 a 0) sobre o Fluminense. Mas o atacante, das arquibancadas do Maracanã, prestigiou o feito da equipe rubro-negra e não deixou de ser lembrado. Isso porque, terminou o torneio como artilheiro - com oito gols, ao lado de João Carlos, do Volta Redonda.
E a artilharia está longe de ser novidade para Gabigol. Virou rotina... O atacante de 23 anos, com essa mais recente, acumula agora oito artilharias em sua curta carreira (veja todas abaixo).
- Oito gols! Mais uma artilharia, obrigado a todos meus companheiros! E feliz também pelas oito assistências... Vamos assim, sempre juntos! É campeão! - postou o camisa 9, nas redes sociais, com um vídeo de seus oito gols (marcados em apenas dez jogos pelo Estadual). Pelo Flamengo, já são quatro artilharias acumuladas. A primeira se deu na Libertadores do ano passado, conquistada depois dos seus dois gols heroicos na vitória de virada sobre o River Plate (2 a 1). Ele também foi o artilheiro do Brasileiro e da Supercopa do Brasil deste ano (com um gol na final única e junto a Bruno Henrique e Arracaeta), além do já citado Carioca deste ano. As outras artilharias ocorreram quando Gabriel defendia o Santos. Foi o maior marcador em três Copas do Brasil (2014, 2015 e 2018), um Brasileiro (2018), sendo ainda o único jogador da história a ser artilheiro da Copa do Brasil (quatro gols) e do Brasileirão (18 gols) no mesmo ano - o de 2018, o último antes de aterrissar no Ninho do Urubu.
No início desta temporada, Gabriel Barbosa assinou com o Flamengo até dezembro de 2024. Tendo externado as conquistas coletivas como prioridades, o goleador também caminha a passos largos para superar a incrível marca pessoal de 43 gols em 2019. Ao todo, em 2020, são 11 gols em 14 partidas. Sem contar as assistências (nove). E contando... A Nação agradece o "fico".
TODAS AS ARTILHARIAS DE GABIGOL
Pelo Santos:Copa do Brasil (3) - 2014, 2015 e 2018Campeonato Brasileiro (1) - 2018
Pelo Flamengo: Campeonato Brasileiro (1) - 2019Libertadores (1) - 2019Supercopa do Brasil (1) - 2020Campeonato Carioca (1) - 2020