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Aos 17 anos, zagueiro Michel estreia como profissional do Palmeiras

Fã de Felipe Melo e habilidoso com a bola nos pés, o defensor está no Verdão desde 2019, tendo contrato até dezembro de 2023
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Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:40
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Fruto da filosofia de utilizar jovens no Paulistão, na tarde deste domingo (9), o zagueiro Michel, de 17 anos, foi mais uma cara nova do Palmeiras. Titular na vitória por 3 a 0 diante da Ponte Preta, ao lado de Mayke e Vanderlan, o zagueiro da geração 2003 permaneceu por 90 minutos nas quatro linhas.
Estatisticamente, somou três cortes, dois desarmes, uma interceptação, 66% de aproveitamento em disputas de bola, 91% de aproveitamento nos passes, além de sair da partida sem sofrer nenhum drible.
>> ATUAÇÕES: Com golaço e assistências, Scarpa brilha em classificação do Palmeiras
Vivendo a maior sequência de partidas deste o retorno do futebol, o Verdão encara uma maratona de 18 jogos em 41 dias, tendo atuado em nove oportunidades nas últimas três semanas. Em vista disso, a comissão técnica optou por utilizar o Paulistão como um laboratório aos mais jovens, a fim de dar tempo de descanso para os profissionais que têm atuado mais frequentemente. Mesmo classificado, a tendência é que o discurso seja mantido.
– O Michel é mais um que teve oportunidade. Já tinha estado no banco e tem trabalhado conosco. Futebol é feito disto, quando a oportunidade aparece, você tem que aproveitar ao máximo e ter o rendimento. Foi o caso de hoje. Fez um belíssimo jogo – afirmou o auxiliar João Martins em entrevista coletiva pós jogo.No Verdão desde 2019, seu primeiro ano com idade sub-17, participou das conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil da categoria, apesar de disputar apenas sete jogos na temporada.
Em 2020, foi um dos titulares da linha defensiva do sub-17 ao lado de Jhow e Ruan Santos, com 12 partidas e um gol pela categoria. O time teve uma das melhores campanhas da primeira fase do Brasileiro sub-17 e chegou à semifinal da Copa do Brasil da categoria.
Além da dúzia de partidas pelo sub-17, atuou em também em dez oportunidades pelo sub-20 na temporada de 2020, marcando um gol. O tento foi importantíssimo na conquista do tetracampeonato paulista da categoria, já que anotou o gol do empate alviverde na decisão diante do Corinthians (1 a 1). Mais tarde, o duelo terminou com vitória palestrina nas penalidades.
Na atual temporada, Michel havia atuado pelo Palmeiras sub-20 na última quarta-feira (5), na goleada por 4 a 0 sobre o Náutico, no Allianz Parque. Pelo profissional, foi relacionado pela primeira vez contra o Mirassol, na oitava rodada do Paulista e já treinava com o restante do elenco.
Visto como um jogador de alto potencial dentro do clube, o contrato de Michel é válido até o final de 2023. Agradando a comissão técnica, o jovem pode ganhar mais uma chance na próxima quinta-feira (13), na disputa das quartas de final diante do Red Bull Bragantino.

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